«Орёл и Решка» запустила платный формат «По блату» от 100 тысяч евро

Украинская команда тревел-шоу «Орёл и Решка» запустила платный формат, в котором клиент может сам стать ведущим выпуска. Об этом сообщается в соцсетях шоу. Новый формат получил название «Орел и Решка: По блату». За участие — от 100 тысяч евро с человека — съёмочная группа создаст полноценный приватный эпизод в любой точке мира.

«Пришло время встать в один ряд с Бедняковым, Никитюк и Птушкиным. На два дня вы погружаетесь в съёмочный процесс. Судьбу решит монетка: либо баснословная роскошь с безлимитной картой, либо 100 долларов в кармане и приключения, которые не купишь за деньги», — говорится в рекламном релизе.

Выпуск может стать виральным хитом в сети или остаться в частной коллекции заказчика. Над ним будет работать «золотой состав» шоу — режиссёры, операторы и редакторы, формировавшие стиль проекта за годы его существования. Детали участия обсуждаются в персональной коммуникации.

Ранее шоу «Орёл и решка» спровоцировало скандал на Украине из-за нового сезона на русском языке, который снимают для российской аудитории. После начала СВО продакшен TeenSpirit ушёл из российского эфира, выпустил видео в поддержку ВСУ и несколько лет молчал, но теперь продюсер Нателла Крапивина анонсировала сезон «Орёл и решка по блату» на русском, что вызвало ярость украинских фанатов — ведь ведущие проекта в последнее время принципиально вели соцсети только на украинском и донатили ВСУ.