Иран сообщил МАГАТЭ об атаке на урановый завод в Йезде

Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии о нападении на предприятие по производству уранового концентрата в провинции Йезд. Речь идёт о заводе в Ардакане, где изготавливается так называемый «жёлтый кек» – важный элемент ядерного цикла.

По информации МАГАТЭ, инцидент произошёл 27 марта. При этом превышения уровня радиации зафиксировано не было. В организации подчеркнули, что сейчас изучают полученные данные и продолжают мониторинг ситуации.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси вновь призвал стороны конфликта к сдержанности, отметив, что любые удары по объектам ядерной инфраструктуры могут привести к серьёзным последствиям.

Ранее Рафаэль Гросси уже предупреждал: удары по ядерным объектам – это игра с огнём, последствия которой могут выйти далеко за пределы одной страны. Поводом стали атаки вблизи иранской АЭС «Бушер», где сосредоточено большое количество ядерного топлива. При этом даже один серьёзный инцидент способен вызвать радиационный эффект, который затронет весь регион.