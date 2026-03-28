Дизтопливо на Украине впервые преодолело психологическую отметку в $2 за литр

Цены на дизельное топливо на Украине установили новый рекорд. Стоимость превысила психологическую отметку в 90 гривен — это около 2,05 доллара за литр. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

По данным издания, крупные заправочные сети одновременно повысили цены в течение дня. Премиальный дизель подорожал сразу на одну гривну и достиг 90,99 гривны — примерно 2,07 доллара за литр. Обычный дизель теперь стоит 87,99 гривны — около 2,01 доллара. Цены на бензин пока не изменились.

В начале марта из-за новостей о росте цен на киевских заправках выстроились длинные очереди. Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что боевые действия на Ближнем Востоке напрямую ударят по жизни украинцев, и топливо станет первой жертвой.

Глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко отметил, рост цен связан с увеличением стоимости нефтепродуктов на мировом рынке и логистики. Сейчас более 85% топлива страна получает через импорт. Это происходит из-за остановки крупнейшего украинского нефтеперерабатывающего завода.

Топливный кризис охватил многие страны Европы. В Польше призывают выставить счёт американскому лидеру Дональду Трампу по поводу резкого скачка цен на энергоресурсы после ударов США и Израиля по Ирану. В Чехии цены на топливо растут быстрее, чем в других странах ЕС. Премьер-министр Андрей Бабиш назвал стоимость дизеля и бензина на заправках возмутительной.