В Чехии цена на дизельное топливо бьёт антирекорды среди всех стран ЕС

В Чехии дизельное автомобильное топливо растёт в цене быстрее, чем в других странах Евросоюза. Ситуацию хочет взять под контроль антимонопольное ведомство страны после жалоб населения. Об этом сообщило информационное агентство ČTK со ссылкой на аналитиков.

«Чехия по этому показателю восьмая из дешёвых [стран] в ЕС. Самые низкие цены на автомобильное топливо — на Мальте, в Болгарии и Словении. Самым дорогим дизтопливом заправляют свои машины автомобилисты в Нидерландах и Дании», — отметил аналитик финансовой компании XTB Йиржи Тулечек.

Он подчеркнул, что ранее Чехия казалась более-менее «дешёвой» страной в вопросах топлива, сейчас ситуация меняется. Премьер-министр страны Андрей Бабиш уже назвал возмутительной стоимость дизеля и бензина на АЗС. По его мнению, в стране может быть картельный сговор между игроками рынка. Сейчас стоимость дизеля в Чехии достигла в среднем почти 48 крон (около 1,9 евро).

Ранее сообщалось, что в Польше цены на дизельное топливо достигли исторического максимума.

Сложности с топливом наблюдаются и в США. Так, вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс выступил с обращением к американцам, в котором предупредил о предстоящих сложных неделях на фоне роста цен на бензин из-за войны на Ближнем Востоке. По его словам, в Белом доме осознают проблему и активно работают над её решением, считая подорожание временным явлением. Он также пообещал, что после завершения операции цены на энергоносители вернутся к реальным показателям.