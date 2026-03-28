Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на 11 км

На Камчатке зафиксировали новое мощное извержение вулкана Шивелуч – столб пепла поднялся на высоту до 11 400 метров. Из-за активности исполину присвоили красный код авиационной опасности – это максимальный уровень.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пеплопад уже затронул несколько населённых пунктов. Незначительное выпадение зафиксировано в посёлках Лазо, Атласово, Таёжный, а также в Ключах Усть-Камчатского округа.

Несмотря на внушительные масштабы выброса, серьёзных последствий для жителей удалось избежать. Жизнедеятельность населения не нарушена, однако специалисты продолжают следить за развитием ситуации.

Красный код означает потенциальную угрозу для авиации: облако пепла может представлять серьёзную опасность для самолётов. Власти и службы экстренного реагирования держат обстановку под контролем.

Две недели назад Шивелуч уже напоминал о себе. Тогда столб пепла поднялся на 8 километров и заставил ввести оранжевый уровень опасности. Облако двигалось в сторону Берингова моря, создавая риски для авиации. Туристам и местным жителям тогда рекомендовали держаться подальше от опасной зоны – и, судя по новой активности, не зря.