Звезда «Барселоны» получил травму за сборную и пропустит 1/4 Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Рафинья получил травму в товарищеском матче сборной Бразилии против Франции. Футболист почувствовал дискомфорт по ходу первого тайма и был заменён в перерыве.

Диагноз футболиста — повреждение подколенного сухожилия. Ориентировочный срок восстановления — пять недель. Таким образом, 29-летний бразилец пропустит четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», запланированные на 8 и 14 апреля.

Встреча завершилась поражением бразильцев — 1:2. У победителей отличились Килиан Мбаппе и Уго Экитике. Единственный гол бразильцев забил защитник «Ювентуса» Бремер.

Ранее полузащитник «Галатасарая» Ноа Ланг получил серьёзную травму большого пальца руки в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». В концовке второго тайма Ланг боролся за мяч и в процессе столкнулся с элементами металлического ограждения на стадионе. В результате палец оказался зажат. После игры спортсмен перенёс операцию, врачи пришили ему фалангу.