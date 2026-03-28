Экологи объяснили загадочные СМС о неблагоприятных метеоусловиях в Петербурге

Жителей Санкт-Петербурга встревожили сообщения о «неблагоприятных метеоусловиях, которые способствуют загрязнению атмосферы». Оказалось, загадочные послания имеют вполне объяснимую причину.

Эколог Жора Каваносян в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости» рассказал, что такой термин применяют, когда город «минимально продувается». Например, при слабом ветре или полном штиле.

Координатор проекта «Прозрачный мир на Каспии» Андрей Балагуров добавил, что в таких условиях загрязнения плохо рассеиваются и накапливаются в воздухе. Ситуацию усугубляет температурная инверсия, когда температура растёт с высотой.

«Тёплый воздух сверху «накрывает» холодный и не даёт ему подниматься. В результате — выбросы от транспорта и предприятий остаются у земли», — сказал Балагуров.

Обычно неблагоприятные метеоусловия не означают новые выбросы. Чаще это накопление старых загрязнений, которые долго не могут рассеяться. По словам Каваносяна, когда город плохо продувается, заводы нужно приглушить, чтобы не навредить людям из групп риска. К ним относятся астматики, пожилые люди и дети. Теперь Санкт-Петербург тоже оценивают по критерию продуваемости, которая зависит от атмосферных условий.

Ранее Life.ru сообщал, что в начале недели в Стерлитамаке ввели режим неблагоприятных метеоусловий, известный как «чёрное небо». Для промышленных предприятий установили вторую степень режима. Заводы обязаны были снизить объёмы выбросов.