Военный лидер Уганды заявил о планах захватить Тегеран за две недели

Резонансное заявление прозвучало из Восточной Африки – глава Народных сил обороны Уганды Мухузи Кайнеругаба заявил, что его армия якобы способна захватить столицу Ирана всего за две недели.

Свою позицию Кайнеругаба озвучил в соцсети X. По его словам, для выполнения такой задачи Уганде хватило бы всего одной бригады.

«Нам потребуется не более двух недель, чтобы захватить Тегеран», – написал он.

При этом никаких деталей возможной операции или реальных планов глава Народных сил обороны не привёл.

Ранее громкое заявление сделал и сам президент США Дональд Трамп. Он неожиданно намекнул, что следующей целью Вашингтона после Ирана может стать Куба, чем вызвал волну обсуждений. При этом конкретных планов он не раскрыл, ограничившись резонансной фразой.