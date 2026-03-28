Ограничения на работу сняли в аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска

Росавиация сообщила о снятии ограничений в нескольких аэропортах. Так, к нормальной работе вернулись в Бугульме, Казани и Нижнекамске.

«Аэропорты Бугульма, Казань, Нижнекамск (Бегишево), сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщили в пресс-службе агентства.

Напомним, ограничения на работу аэропортов Бугульмы, Казани и Нижнекамска ввели утром 28 марта. Также перестали функционировать аэродромы Калуги, Ярославля, Санкт-Петербурга, Волгограда, Иванова и ряда других городов.