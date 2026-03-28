28 марта, 06:52

Хуситы обозначили три условия для вступления в войну против США и Израиля

Хуситы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammed al-wafi

Хуситы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammed al-wafi

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» обозначили условия для вступления в войну против США и Израиля на стороне Ирана. По словам официального представителя вооружённых сил повстанцев Яхьи Сариа, это возможно в трёх случаях.

«Мы готовы вступить в прямое боестолкновение в любом из следующих случаев: присоединение к конфликту сторонних военных альянсов на стороне Израиля и США, нанесение ударов по Ирану или другой мусульманской стране из акватории Красного моря», — заявил он. Также хуситы готовы поддержать Исламскую Республику, если градус эскалации будет повышен.

Политолог Ташиян рассказал, какой удар могут нанести хуситы по США и Европе
Политолог Ташиян рассказал, какой удар могут нанести хуситы по США и Европе

Напомним, хуситы уже заявляли о готовности вступить в конфликт. Однако не уточнялось, какие именно операции оно может провести.

Матвей Константинов
