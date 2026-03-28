Захарова: Первой жертвой ядерного шантажа Украины станет Европа
Мария Захарова.
Западная Европа первой станет первой жертвой ядерного шантажа Владимира Зеленского, если оружие массового поражения всё же попадёт в его руки. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит газета «Известия».
По мнению официального представителя МИД РФ, Киев будет не просто вымогать деньги и вооружение, а диктовать европейским странам условия содержания своего режима.
«Первыми, кто станет жертвами ядерного шантажа со стороны Зеленского в случае попадания в его руки ядерного оружия, станет Западная Европа», — сказала Захарова.
Дипломат напомнила, что Россия настаивает на безъядерном статусе Украины, основываясь на анализе коренных причин кризиса.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Европа должна дать Украине ядерное оружие в рамках гарантий безопасности, а также принять Киев в НАТО. По словам Захаровой, киевский режим стремится обладать атомными боеголовками, чтобы немедленно их применить.
