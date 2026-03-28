Призыв в РФ стал круглогодичным, но отправка новобранцев сохраняет сезонный ритм

В России продолжают проводить призыв на военную службу в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. О некоторых особенностях процесса напомнил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

По его словам, круглогодичный призыв позволяет беспрерывно проводить медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор, предоставлять отсрочки или, наоброт, признавать военнообязанных годными. В то же время направлять в войска будут как и раньше — весной и осенью.

«Осуществляться они будут, как и ранее, два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря», — добавил Цимлянский.

