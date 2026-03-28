28 марта, 09:28

Радарная система повреждена в аэропорту Кувейта из-за прилёта дрона

Международный аэропорт Эль-Кувейта получил повреждения в результате налёта беспилотников. Об этом рассказали в Управлении гражданской авиации Кувейта, цитату приводит агентство KUNA. Пострадавших нет.

«Международный аэропорт Эль-Кувейта подвергся атаке нескольких БПЛА, никто не пострадал. В результате атаки нанесён значительный ущерб радарной системе аэропорта», — отметил представитель управления Абдалла ар-Раджихи. Он напомнил, что аэропорт не работает с начала марта из-за военных действий в Персидском заливе.

Ранее иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о сбитом американском истребителе F-16, который потерпел крушение на территории Кувейта. Пилот катапультировался и был эвакуирован. Официального подтверждения этих сведений со стороны США или властей Кувейта не было.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Татьяна Миссуми
