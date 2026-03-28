В части Киева наблюдаются перебои со светом и водоснабжением

В левобережной части Киева начались перебои с электроснабжением и подачей воды. Об этом пишут украинские СМИ. Кроме того, в столице Украины частично приостановил работу метрополитен. Причины произошедшего официально не называются.

Украинские энергетики неоднократно сообщали о сложной ситуации в энергосистеме страны. В последние дни в разных регионах фиксировались аварийные отключения. Например, в Чернигове и прилегающем районе ранее произошло отключение электроэнергии, затронувшее около 150 тысяч абонентов. Причиной стало повреждение энергообъекта в Черниговском районе.