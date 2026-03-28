В части Киева наблюдаются перебои со светом и водоснабжением
В левобережной части Киева начались перебои с электроснабжением и подачей воды. Об этом пишут украинские СМИ. Кроме того, в столице Украины частично приостановил работу метрополитен. Причины произошедшего официально не называются.
Украинские энергетики неоднократно сообщали о сложной ситуации в энергосистеме страны. В последние дни в разных регионах фиксировались аварийные отключения. Например, в Чернигове и прилегающем районе ранее произошло отключение электроэнергии, затронувшее около 150 тысяч абонентов. Причиной стало повреждение энергообъекта в Черниговском районе.
Ранее сообщалось, что в Киеве и пригороде произошло аварийное отключение электричества, в результате чего без света остались Днепровский и Дарницкий районы столицы, а также часть Броварского района области. Как сообщил энергохолдинг «ДТЭК», инцидент связан с аварией на одном из объектов.
