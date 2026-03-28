Неизвестные разгромили мэрию в пригороде Парижа после муниципальных выборов

В пригороде Парижа группа неизвестных ворвалась в здание мэрии коммуны Френ и устроила погром. Как сообщает Le Parisien, в нападении участвовали около 20 человек, все они скрывали лица масками.

Последствия погрома в мэрии Френа.

Злоумышленники сначала обстреляли мэрию пиротехникой, затем выломали входную дверь и разгромили несколько кабинетов, поломав мебель. О пропаже ценностей или документов не сообщается. Покидая место преступления, хулиганы разбили витрину местной автошколы и угнали оттуда скутер.

Издание обращаает внимание, что инцидент произошёл после подведения итогов муниципальных выборов, на которых мэр от объединённых левых сил Мари Шаванон уступила кандидату от правых «Республиканцев» Кристофу Карлье. Ожидается, что в субботу он будет официально утверждён на посту главы администрации.

«Я выражаю сожаление в связи с произошедшими вчера в мэрии событиями и нанесённым ущербом. Благодарю силы правопорядка за оперативное вмешательство», — заявил Карлье. Он пообещал принять все необходимые меры для выяснения обстоятельств случившегося.

