28 марта, 10:42

Источник в окружении назвал инфаркт причиной смерти Олега Шухера

Олег Шухер. Обложка © vgik.info

Причиной смерти режиссёра и преподавателя ВГИКа Олега Шухера стал инфаркт, сообщили РИА «Новости» в его окружении. 71-летний кинематографист ушёл из жизни утром в субботу.

«Инфаркт», — сказал собеседник агентства.

Олег Шухер был главным наставником ВГИКа. Кинематографист учился у Марлена Хуциева, работал режиссёром-постановщиком и сценаристом на «Мосфильме» и студии «Чистые пруды» Фонда Ролана Быкова, сотрудничал с ТВЦ, телеканалами «Россия», «Культура» и другими.

Умерла главный инфекционист Москвы Людмила Мазанкова
Напомним, что вчера вечером 71-летнего Олега Шухера экстренно увезли в больницу прямо из здания ВГИКа — во время прогулки во дворе вуза ему стало плохо. Позже он скончался в больнице.

BannerImage
Владимир Озеров
