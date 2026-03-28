Источник в окружении назвал инфаркт причиной смерти Олега Шухера
Олег Шухер. Обложка © vgik.info
Причиной смерти режиссёра и преподавателя ВГИКа Олега Шухера стал инфаркт, сообщили РИА «Новости» в его окружении. 71-летний кинематографист ушёл из жизни утром в субботу.
«Инфаркт», — сказал собеседник агентства.
Олег Шухер был главным наставником ВГИКа. Кинематографист учился у Марлена Хуциева, работал режиссёром-постановщиком и сценаристом на «Мосфильме» и студии «Чистые пруды» Фонда Ролана Быкова, сотрудничал с ТВЦ, телеканалами «Россия», «Культура» и другими.
Напомним, что вчера вечером 71-летнего Олега Шухера экстренно увезли в больницу прямо из здания ВГИКа — во время прогулки во дворе вуза ему стало плохо. Позже он скончался в больнице.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru