AP: 29 военных США пострадали при атаке Ирана на базу «Принц Султан»

По меньшей мере 29 военнослужащих США получили ранения в результате ударов Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

В ходе атаки в пятницу Иран выпустил по базе шесть баллистических ракет и 29 беспилотников. Тогда пострадали 15 военных, пятеро из них — тяжело. На этой неделе база подвергалась атаке ещё дважды: в одном из инцидентов ранения получили 14 американцев.