28 марта, 12:51

AP: 29 военных США пострадали при атаке Ирана на базу «Принц Султан»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

По меньшей мере 29 военнослужащих США получили ранения в результате ударов Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

В ходе атаки в пятницу Иран выпустил по базе шесть баллистических ракет и 29 беспилотников. Тогда пострадали 15 военных, пятеро из них — тяжело. На этой неделе база подвергалась атаке ещё дважды: в одном из инцидентов ранения получили 14 американцев.

Ранее ливанский Минздрав сообщил, что с момента обострения конфликта в результате израильских ударов по Ливану погибли 850 человек, а более 2,1 тысячи получили ранения. Власти страны официально обратились за международной гуманитарной помощью на фоне продолжающихся атак, которые приводят к попаданию снарядов в жилые кварталы и разрушению гражданской инфраструктуры.

Анастасия Никонорова
