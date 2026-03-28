Лыжница Вероника Степанова стала первой в финале Кубка России в Апатитах

В Мурманской области на трассах Апатитов проходит финал Кубка России по лыжным гонкам. Первый день соревнований принес победу россиянке Веронике Степановой в женской гонке на 3 километра с раздельным стартом.

Результат лыжницы — 7 минут 27,6 секунды. Второе место с минимальным отставанием в 0,3 секунды разделили Екатерина Никитина и Дарья Канева.

Соревнования продолжаются: позднее в субботу на старт выйдут мужчины, которым предстоит преодолеть аналогичную дистанцию. Финальные старты в Апатитах завершатся 29 марта, после чего этап Кубка России продолжится в Кировске.

Ранее чемпионат мира в Праге принёс очередной триумф японскому фигурному катанию. Каори Сакамото в четвёртый раз в карьере поднялась на высшую ступень пьедестала, набрав 238,28 балла по сумме двух программ (79,31 — короткая, 158,97 — произвольная). Серебряным призёром стала другая японка — Монэ Тиба, отставшая от победительницы на 9,81 балла (228,47). Замкнула тройку лидеров бельгийка Нина Пиндзарроне, показавшая результат 215,20 балла.