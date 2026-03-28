Никол Пашинян назвал Россию другом и анонсировал визит

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ближайшее время планирует совершить поездку в Россию, и назвал РФ дружественной страной. Об этом он сказал во время встречи с жителями Еревана.

В ходе беседы в административном районе Малатия-Себастия одна из гражданок обратилась к премьеру с просьбой не портить отношения с Россией. Она пояснила, что многие её родственники живут в РФ ещё со времён Спитакского землетрясения 1988 года.

«О чём речь? Я вскоре отправлюсь в Россию. Мы сохраняем связи. Какой враг? Как? Россия — наш друг», — ответил Пашинян.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча была организована по инициативе Еревана. Стороны обсудили перспективы развития двусторонних связей. Особый акцент был сделан на торгово-экономическом сотрудничестве.