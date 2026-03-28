Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 12:03

Никол Пашинян назвал Россию другом и анонсировал визит

Никол Пашинян. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ближайшее время планирует совершить поездку в Россию, и назвал РФ дружественной страной. Об этом он сказал во время встречи с жителями Еревана.

В ходе беседы в административном районе Малатия-Себастия одна из гражданок обратилась к премьеру с просьбой не портить отношения с Россией. Она пояснила, что многие её родственники живут в РФ ещё со времён Спитакского землетрясения 1988 года.

«О чём речь? Я вскоре отправлюсь в Россию. Мы сохраняем связи. Какой враг? Как? Россия — наш друг», — ответил Пашинян.

«Не может так предавать историю»: Мариам Мерабова жёстко прошлась по Пашиняну из-за Карабаха
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча была организована по инициативе Еревана. Стороны обсудили перспективы развития двусторонних связей. Особый акцент был сделан на торгово-экономическом сотрудничестве.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Армения
  • Никол Пашинян
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar