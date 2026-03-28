Все три компании Александра Реввы закончили год с нулевой выручкой и убытками

Три компании, принадлежащие шоумену Александру Ревве, завершили 2025 год с нулевыми доходами и чистыми убытками. Об этом пишет Mash Money.

Так, ООО «Билеткафе», занимавшееся бронированием билетов с 2017 года, показало выручку 0 рублей — хотя два года назад она составляла 4,6 миллиона. Чистый убыток компании достиг 28 тысяч рублей. ООО «Войс медиа», создающее фильмы и телепередачи с 2010 года, также отчиталось о нулевой выручке и убытке в 19 тысяч рублей.

При этом стоимость фирмы выросла до 92 миллионов рублей, а задолженности сократились: дебиторская снизилась до 417 миллионов, кредиторская — до 402 миллионов. Третья компания — «Войс медиа продакшн», работающая в сфере радиовещания с 2012 года, — завершила год с нулем выручки и убытком 8 тысяч рублей.

Все три организации управляются бывшим коллегой Реввы по Comedy Club, предпринимателем Михаилом Лучкевичем. Сам шоумен остаётся владельцем компаний.