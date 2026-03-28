Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 13:08

Все три компании Александра Реввы закончили год с нулевой выручкой и убытками

Александр Ревва. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Александр Ревва. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Три компании, принадлежащие шоумену Александру Ревве, завершили 2025 год с нулевыми доходами и чистыми убытками. Об этом пишет Mash Money.

Так, ООО «Билеткафе», занимавшееся бронированием билетов с 2017 года, показало выручку 0 рублей — хотя два года назад она составляла 4,6 миллиона. Чистый убыток компании достиг 28 тысяч рублей. ООО «Войс медиа», создающее фильмы и телепередачи с 2010 года, также отчиталось о нулевой выручке и убытке в 19 тысяч рублей.

При этом стоимость фирмы выросла до 92 миллионов рублей, а задолженности сократились: дебиторская снизилась до 417 миллионов, кредиторская — до 402 миллионов. Третья компания — «Войс медиа продакшн», работающая в сфере радиовещания с 2012 года, — завершила год с нулем выручки и убытком 8 тысяч рублей.

Все три организации управляются бывшим коллегой Реввы по Comedy Club, предпринимателем Михаилом Лучкевичем. Сам шоумен остаётся владельцем компаний.

Ревва призвал освободить Лерчек из-под домашнего ареста из-за рака

Ранее появилась информация, что Ревва ищет покупателя для своей виллы у моря на Кипре за €1,2 млн. Речь идёт о двухэтажном доме, расположенном на холме в престижном районе Пиргос — пригороде Лимассола. Дом якобы продаётся полностью укомплектованным — вместе с мебелью и бытовой техникой. Однако позже информацию о наличии у него таких богатств он опроверг.

Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».

Александра Мышляева
  • Новости
  • Александр Ревва
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
