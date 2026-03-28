28 марта, 13:36

Власти Махачкалы составляют списки пострадавших от подтоплений горожан

Обложка © Life.ru

В Махачкале власти вносят имена пострадавших в результате масштабных подтоплений в списки, чтобы решить вопрос с предоставлением временного жилья и оказанием необходимой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

«В настоящий момент ведётся работа по составлению списков пострадавших граждан и организации их расселения для оказания адресной помощи», — сказано в тексте.

Гостиница «Эпос» готова принять к себе оставшихся без жилья горожан. В здании уже оборудовали помещения под приём пострадавших от стихии. Местные власти заверили, что всех обеспечат горячим питанием, а условия проживания будут комфортными.

Режим ЧС введён в Махачкале из-за сильных ливней. Сообщалось о подтоплении около 20 частных домовладений в Махачкале и отключении электроэнергии в 132 населённых пунктах Дагестана. По данным синоптиков, по 29 марта в республике прогнозируются сильные дожди и усиление ветра до 23 м/с.

Напомним, в Махачкале действует режим ЧС. Обильные ливни и сильный ветер прогнозируются в Дагестане вплоть до 29 марта. Уже эвакуировано более 80 человек из опасных зон. Всего около 20 домовладений оказались затоплены.

Татьяна Миссуми
