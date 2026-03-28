Депутат Рады Пипа назвала советских солдат «подонками» и нарвалась на хейт

Скандал разгорелся вокруг депутата Верховной рады Натальи Пипы, которая оскорбительно высказалась о советских солдатах, сражавшихся против нацизма. Публикация народного избранника вызвала широкий общественный резонанс и жёсткую критику со стороны коллег по парламенту.

Депутат опубликовала своё фото на фоне музея истории Украины во Второй мировой войне, с фасада которого ранее была демонтирована надпись «Их подвиги будут жить вечно».

«Подонки не имеют подвигов! Наконец-то эта мерзкая надпись снята», — написала она.

Пост собрал сотни негативных комментариев. Одним из первых критиков выступил депутат Максим Бужанский.

«Фраза «Подонки не имеют подвигов», это у неё нечто автобиографичное, возможно, речь о роли членов её семьи во Второй мировой, их личных успехах и результатах», — написал он.

Бужанский также упрекнул главу Украинского института национальной памяти Александра Алферова в бездействии, иронично сравнив его деятельность с работой «директора бюро похоронно-ритуальных услуг». Парламентарий призвал власть публично пресечь глумление над памятью погибших.

Спустя сутки после волны критики Пипа попыталась смягчить ситуацию. Она опубликовала фотографию своего деда в советской военной форме (служившего уже после войны) и заявила, что её предыдущие слова были «вырваны из контекста». Однако попытка оправдания не успокоила общественность — под новым постом депутата продолжили появляться негативные комментарии.

