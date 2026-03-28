Убитая в Таиланде уфимка была помощницей Мухаметзянова

Россиянка Вероника Партнова, убитая в Таиланде, была помощницей задержанного по подозрению в этом преступлении уфимца Ильдара Мухаметзянова. Об этом рассказал РИА «Новости» друг и коллега подозреваемого Роман Петров.

«Раз он там жил со своей помощницей, то, наверно, уже с женой расстался», — предположил Петров.

Он также уточнил, что в последний раз видел Мухаметзянова летом 2025 года, а незадолго до нового года они общались по видеосвязи. По его данным, у подозреваемого есть ребёнок, и на тот момент в семье были прекрасные отношения.

Напомним, что 35-летнюю уроженку Уфы Веронику Партнову нашли мёртвой в Таиланде. Женщина улетела в страну на заработки и перестала выходить на связь. В её убийстве подозревают бывшего работодателя Ильдара. Пару связывали не только рабочие отношения — они жили вместе в кондоминиуме Grand Shivalay в провинции Чонбури. 27 декабря между ними произошёл конфликт. Мужчина жестоко избил возлюбленную. От полученных травм женщина скончалась. Его арестовали.