28 марта, 09:03

СК истребовал у Таиланда материалы дела об убийстве россиянки её бойфрендом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственные органы Башкирии направили официальный запрос в Таиланд и получили материалы по уголовному делу о расправе над россиянкой Вероникой Партновой. В её убийстве подозревается соотечественник, который состоял с девушкой в любовных отношениях. Об этом рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Республике Башкортостан. Следствие в России также возбудило уголовное дело.

«В настоящее время устанавливается обстоятельства исчезновения женщины, допрашиваются свидетели, истребуется информация из правоохранительных органов государства по месту последнего нахождения пропавшей», — отмечается в заявлении СК.

Суд в Москве арестовал блогершу за пропаганду религиозного превосходства

Напомним, что 35-летняя уроженка Уфы Вероника Партнова, улетевшая на заработки в Таиланд и переставшая выходить на связь, была найдена мёртвой. В убийстве женщины подозревают её бывшего работодателя Ильдара. Пару связывали не только рабочие отношения — они жили вместе в кондоминиуме Grand Shivalay в провинции Чонбури. 27 декабря у них произошёл конфликт, в ходе которого мужчина жестоко избил возлюбленную. От полученных травм она скончалась. Подозреваемый взят под арест.

Татьяна Миссуми
