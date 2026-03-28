Яхты, блогеры и ювелирка для учителей: Москвичи тратят миллионы на выпускные для четвероклашек

В столице набирает обороты новый тренд — роскошные выпускные для четвероклассников. Как сообщает Mash, родители уже выкупили практически все свободные слоты на конец весны: вечеринки стоимостью до 1,5 миллиона рублей разобрали под завязку.

С середины марта родительские комитеты начали сборы. В Подмосковье с родителей просят 15–30 тысяч рублей, в Москве — от 45 тысяч. В программу входят аниматоры, фотозоны, игровые центры и развлечения вроде скалодромов. Некоторые классы дополнительно дарят учителям дорогие подарки — от спа-абонементов до ювелирных украшений.

Для тех, кто хочет большего, доступны лакшери-форматы: аренда яхт, ресторанов, приглашение блогеров и тиктокеров. Стоимость таких праздников может достигать сотен тысяч рублей. При этом присутствие родителей на торжестве оплачивается отдельно — около 5 тысяч за место за столом.

В регионах цены скромнее. Например, в Туле собирают в среднем по 10 тысяч рублей, но даже такие суммы для многих семей оказываются неподъёмными. Часть родителей вынуждена отказываться от участия и критикует формат: дети чаще всего остаются в той же школе, и смысл в пышных проводах, по их мнению, отсутствует.

Тем временем американские соцсети и медиа бурно обсуждают новое веяние среди молодых знаменитостей — так называемый «Gen Z pout». Речь идёт о специфическом выражении лица: чуть поджатые губы и отстранённый взгляд, который всё чаще можно заметить на фото у представительниц нового поколения звёзд. Этот образ уже успели примерить Лили-Роуз Депп, Рэйчел Сеннотт и Ариана Гринблатт.