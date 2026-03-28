«Пипе слова не давали»: Захарова жёстко осадила депутата Рады после оскорбления советских солдат

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандальное заявление депутата Верховной рады Натальи Пипы, которая назвала «подонками» советских солдат, воевавших против нацистов во Второй мировой войне. В беседе с газетой «Известия» дипломат коротко отреагировала: «Пипе слова не давали. Извините».

Ранее Пипа опубликовала фотографию у музея истории Украины во Второй мировой войне, с которого демонтировали надпись «Их подвиги будут жить вечно». Под изображением депутат написала: «Подонки не имеют подвигов! Наконец-то эта мерзкая надпись снята». Пост вызвал широкий общественный резонанс: за сутки под ним собралось множество негативных комментариев. Позже Пипа попыталась оправдаться, но безуспешно.

Ранее сообщалось, что киевские власти одобрили демонтаж 15 памятников и знаков, связанных с российской и советской символикой. В перечень вошли памятники Булгакову, Ахматовой, Глинке, знак «Киев — город-герой», камень в честь столетия Ленина и мемориальная доска Чайковскому. Кроме того, на монументе воинам-освободителям в Печерском районе хотят заменить русский текст украинским и изменить хронологию войны: вместо «1941–1945» поставить «1939–1945».