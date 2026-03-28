КСИР заявил об ударе по убежищам США в Дубае, где находились более 500 солдат

Военно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли массированный удар по двум объектам в Дубае, где, по данным иранской стороны, укрывались американские военнослужащие. Об этом заявил представитель центрального штаба командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

«ВКС КСИР [атаковали] два убежища в Дубае: в первом прятались более 400 [солдат], во втором — свыше 100», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале IRIB.

По словам представителя КСИР, в ходе атаки, проведнной с применением ракет и беспилотников, были нанесены «очень большие» потери. Он также утверждал, что машины скорой помощи уже несколько часов транспортируют раненых в медицинские учреждения.

«[Президент США Дональд] Трамп и командующие американской армией, должно быть, прекрасно понимали, что этот регион (Ближний Восток) станет кладбищем для американских солдат», — подытожил Зольфагари.

Ранее представитель иранского военного командования Эбрахим Зольфагари заявил об уничтожении в Дубае склада с украинскими противодронными средствами, где также находился 21 украинский военнослужащий. По его словам, операция была проведена подразделениями воздушно-космических и морских сил Корпуса стражей исламской революции. Склад предназначался для оказания помощи американским военным.