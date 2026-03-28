Жители Петербурга второй день видят в небе загадочную дымку
Обложка © VK / Завтра в Питере/ nikitina__marinka
В Санкт-Петербурге жители жалуются на странный дым, который появился над городом. Уже вторые сутки, как загадочная дымка настораживает горожан. В Сети пользователи пишут, что чувствуют першение в горле и еле уловимый запах гари.
Смог в Петербурге. Видео © Telegram / 1703
Как указывает сервис IQAir, собирающий данные о загрязнении атмосферы, в Петербурге качество воздуха находится на среднем уровне — AQI 62. В целом, никаких неблагоприятных или опасных явлений не выявлено. В региональном МЧС сообщают о небольшом смоге. Пользователи не исключают, что дымка могла остаться после тушения пожара в порту после налёта дронов ВСУ.
Ранее сообщалось, что в небе над Ленинградской областью расчёты противовоздушной обороны уничтожили 56 беспилотников. В результате налёта БПЛА произошёл пожар в порту Усть-Луга, его оперативно потушили.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.