Жители Петербурга второй день видят в небе загадочную дымку

В Санкт-Петербурге жители жалуются на странный дым, который появился над городом. Уже вторые сутки, как загадочная дымка настораживает горожан. В Сети пользователи пишут, что чувствуют першение в горле и еле уловимый запах гари.

Как указывает сервис IQAir, собирающий данные о загрязнении атмосферы, в Петербурге качество воздуха находится на среднем уровне — AQI 62. В целом, никаких неблагоприятных или опасных явлений не выявлено. В региональном МЧС сообщают о небольшом смоге. Пользователи не исключают, что дымка могла остаться после тушения пожара в порту после налёта дронов ВСУ.