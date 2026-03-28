Карпин матом настроил на победу сборную РФ перед вторым таймом с Никарагуа

Главный тренер сборной России Валерий Карпин произнёс эмоциональную речь в раздевалке во время перерыва товарищеского матча с командой Никарагуа. Обращение наставника опубликовала пресс-служба РФС.

Если смягчить формулировки, то тренер сказал следующее: футболисты не ожидали, что соперник будет действовать так агрессивно, жёстко встречать и «втыкаться». Карпин призвал игроков собраться и провести оставшиеся 45 минут достойно.

Вчерашняя встреча в Краснодаре завершилась со счётом 3:1 в пользу российской сборной. Следующий матч подопечные Карпина проведут 31 марта против команды Мали.