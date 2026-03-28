Кадыров сообщил об уничтожении блиндажа ВСУ на Харьковском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении блиндажа и живой силы Вооружённых сил Украины на Харьковском направлении. Соответствующие кадры он опубликовал в своём Telegram-канале.

По словам Кадырова, на участке работает стрелковый батальон имени Шейха Мансура Министерства обороны России. В ходе воздушной разведки были обнаружены позиции противника, после чего по ним нанесли удар точными сбросами с беспилотников.

«На этот раз в ходе воздушной разведки были выявлены живая сила укронато и блиндаж… После уточнения координат по цели отработали точными сбросами с БПЛА», — написал глава республики.

Он добавил, что современная разведка в очередной раз показала: прятаться от неё — занятие с сомнительными перспективами.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары по позициям украинских сил в населённом пункте Печенеги Харьковской области. В силовых структурах, в результате атаки значительные потери понесла 159-я отдельная механизированная бригада ВСУ.