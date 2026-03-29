Лидер Польши Навроцкий обрушился на руководство ЕС на конференции в США

Президент Польши Кароль Навроцкий выступил с резкой критикой Европейского союза во время визита в Соединённые Штаты. Он произнёс гневную речь на конференции консерваторов CPAC в Далласе. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Навроцкий подчеркнул, что Польша уже двадцать лет состоит в Европейском союзе. И сейчас объединению срочно нужны исправления.

«Мы видим политику, которая рискует ослабить основы нашей силы. Мы видим бюрократов, которые принимают решения, противоречащие здравому смыслу. Которые вместо того, чтобы укреплять Европу, ослабляют её», — сказал польский президент.

Он пояснил, что речь идёт об энергетической и миграционной политике Европейского союза.

Ранее польские депутаты призывали предъявить американскому лидеру Дональду Трампу «счёт» за резкий скачок цен на энергоресурсы. Такой рост произошёл после ударов США и Израиля по Ирану. Стоимость дизельного топлива в Польше достигла 8,69 злотых — около 2,34 доллара за литр. Это новый рекорд для польского рынка.