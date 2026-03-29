ПВО сбила второй за ночь летевший на Москву беспилотник
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon
Второй за ночь летевший на Москву украинский беспилотник сбили системы противовоздушной обороны 29 марта. Об очередной атаке на столицу сообщил мэр Сергей Собянин.
«Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву», — написал он в своём канале в мессенджере Max.
Как и в предыдущий раз, часть обломков дрона ВСУ упали на землю. На место падения беспилотника уже стянулись сотрудники экстренных служб Москвы. О других последствиях на земле пока информация не поступала.
До этого в семи аэропортах России ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Воздушное пространство над регионами пришлось перекрыть ради безопасности пассажиров и экипажей, сообщили в Росавиации.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.