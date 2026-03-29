29 марта, 05:00

Россиян могут оштрафовать за выбивание ковров во дворе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kostiantyn Batylchuk

Обычная бытовая привычка может неожиданно ударить по кошельку. Выбивание ковров во дворе рискует обернуться штрафом, заявил юрист Андрей Моисеев.

Хотя прямого запрета на такие действия в российском законодательстве нет, на практике это может подпадать под сразу несколько административных нарушений – от несоблюдения правил благоустройства до нарушения тишины.

По словам эксперта, чаще всего применяются региональные нормы, регулирующие чистоту и порядок в общественных местах. В частности, в Московской области за подобные действия предусмотрен штраф от одной до пяти тысяч рублей.

Кроме того, если выбивание ковров сопровождается шумом в запрещённое время, нарушителя могут привлечь по закону о тишине. В отдельных случаях возможны санкции и по линии санитарных норм или экологического законодательства.

Юрист уточнил, что, например, нарушение санитарных требований может обойтись в 500-1000 рублей, а несоблюдение правил обращения с отходами – до трёх тысяч рублей. При этом некоторые нормы федерального законодательства, касающиеся содержания жилых помещений, к гражданам напрямую не применяются и относятся скорее к управляющим компаниям, передаёт РИА «Новости».

Россиянам грозит штраф до 15 тысяч рублей за сушку белья на фасаде дома

Ранее Life.ru писал, что даже сбор берёзового сока может обернуться наказанием. Всё зависит от места – в городе и на охраняемых территориях такие действия считаются нарушением.

Юния Ларсон
