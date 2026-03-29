«Мафиозное государство»: Украина не справилась с ролью кандидата в члены Евросоюза
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo
Украина не оправдала ожиданий Евросоюза, не выполнив более десяти обязательных требований для вступления. Об этом пишет Berliner Zeitung, отмечая, что ведущие европейские политики, включая Каю Каллас и Урсулу фон дер Ляйен, расточали преждевременные похвалы в адрес Киева.
Независимые исследовательские институты оценивают прогресс Украины гораздо более критично. Особое недовольство Брюсселя вызывает затягивание антикоррупционных реформ. Венский институт международных исследований указывает, что Специальная антикоррупционная прокуратура до сих пор не получила разрешения расследовать дела коррумпированных чиновников.
Также в ЕС критикуют практику автоматического прекращения дел после истечения сроков предварительного расследования, что, по мнению издания, создаёт «карт-бланш для бюджетных воров» и формирует образ «мафиозного государства».
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения сообщества Марта Кос заявила, что вступление Украины в Европейский союз к началу 2027 года является невозможным, о чём с надеждой говорил главарь киевского режима Владимир Зеленский. Президент Польши также не столь оптимистичен, как экс-комик: Кароль Навроцкий назвал труднодостижимым стремление Незалежной вступить в Евросоюз в следующем году.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.