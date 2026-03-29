Украина не оправдала ожиданий Евросоюза, не выполнив более десяти обязательных требований для вступления. Об этом пишет Berliner Zeitung, отмечая, что ведущие европейские политики, включая Каю Каллас и Урсулу фон дер Ляйен, расточали преждевременные похвалы в адрес Киева.

Независимые исследовательские институты оценивают прогресс Украины гораздо более критично. Особое недовольство Брюсселя вызывает затягивание антикоррупционных реформ. Венский институт международных исследований указывает, что Специальная антикоррупционная прокуратура до сих пор не получила разрешения расследовать дела коррумпированных чиновников.

Также в ЕС критикуют практику автоматического прекращения дел после истечения сроков предварительного расследования, что, по мнению издания, создаёт «карт-бланш для бюджетных воров» и формирует образ «мафиозного государства».