Названы причины, по которым дачу могут признать самовольной постройкой

Владельцы загородной недвижимости могут лишиться дома, если строение признают самовольной постройкой. О том, при каких условиях это возможно и как защитить имущество, агентству «Прайм» рассказала адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.

Риск возникает, если на дом не оформлены документы, он построен в месте, где строительство запрещено, или при возведении нарушены градостроительные нормы. В таких случаях суд может обязать владельца снести постройку за свой счёт.

«Узнать о незаконно построенном доме муниципальные власти могут после жалобы соседей или любого другого лица, а также с помощью снимков со спутников и беспилотников, которые облетают местность. Далее собранную информацию сравнивают со сведениями о недвижимости в Росреестре», — пояснила адвокат.

Если незарегистрированный дом изымут для государственных или муниципальных нужд (например, под строительство дороги), владелец не получит законную компенсацию. Чтобы избежать рисков, Яковлева рекомендует оформить права в упрощённом порядке в рамках дачной амнистии, которая продлена до 1 марта 2031 года.

Для тех, у кого загородные постройки зарегистрированы, бояться нечего, кроме штрафов за сжигание мусора на своих участках. Если из-за нарушения произошёл пожар и пострадало чужое имущество либо причинён вред здоровью лёгкой или средней тяжести, сумма штрафа составляет от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.