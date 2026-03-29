Силы ПВО перехватили беспилотник, летевший к Москве

Пресечена попытка воздушного нападения на столицу. О происшествии оперативно проинформировал горожан мэр Сергей Собянин.

Градоначальник сообщил: «Сбит один БПЛА, летевший на Москву». Средства противовоздушной обороны сработали штатно, ликвидировав угрозу на подлете.

Территория, где зафиксировано падение осколков аппарата, уже оцеплена. Сейчас там действуют экстренные службы.

Специалисты занимаются обследованием площадки и сбором фрагментов сбитого устройства. По предварительным данным, разрушений на земле удалось избежать.

Ранее Life.ru писал, что одним из самых напряжённых участков этой ночью стала Ленинградская область. Там силы ПВО сбили десятки беспилотников, а в порту Усть-Луга вспыхнул пожар после атаки. Сейчас спасатели продолжают работать на месте, устраняя последствия ночного удара.