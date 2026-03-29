Не делай как я: Налоговая взялась за Богдана Титомира из-за долга в миллион рублей

Рэпер Богдан Титомир, исполнитель хита «Делай как я» и других, оказался должен налоговой почти миллион рублей. Из-за задолженности артист рискует столкнуться с блокировкой счетов и ограничениями на выезд. Об этом стало известно SHOT.

В течение нескольких месяцев артист не исполнял налоговые обязательства, что привело к росту задолженности. Если долг не будет погашен, в отношении Титомира могут применить меры — вплоть до блокировки банковских счетов и ограничений на выезд за пределы страны.

Карьера исполнителя начала угасать в начале 2000-х. Позже он переехал в США, сменил музыкальное направление и надолго выпал из российского медиапространства. Вернувшись в Россию, артист стал выступать как клубный диджей, однако это не помогло решить финансовые вопросы. Сейчас Титомир продолжает появляться в различных шоу и пытается вернуть интерес к своей персоне.

Ранее сообщалось, что певец Богдан Титомир значительно увеличил стоимость своих выступлений на новогодних корпоративах. Если летом артист соглашался на гонорар в пределах 700–750 тысяч рублей, то к декабрю цена выросла до 1,5 миллиона.