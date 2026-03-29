Беспилотники ВСУ ударили по промышленному объекту в Тольятти

В утренние часы стало известно об очередной попытке воздушного нападения на инфраструктуру Самарской области. Беспилотные летательные аппараты совершили налёт на один из промышленных объектов города Тольятти.

О случившемся инциденте проинформировал губернатор Вячеслав Федорищев. В своем официальном канале он подтвердил, что «сегодня утром ВСУ атаковали средствами БПЛА промышленное предприятие в Тольятти».

По данным главы региона, в результате происшествия обошлось без жертв.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил чиновник.

На месте инцидента в настоящее время сосредоточены силы экстренных ведомств. Специалисты проводят обследование территории и устраняют последствия налета.

В ближайшее время профильные службы завершат оценку ущерба. Обстановка в районе предприятия остается контролируемой, дополнительных ограничений для горожан не вводилось.

Сегодня российские регионы пережили одну из самых масштабных атак вражеских беспилотников за последнее время – счёт сбитых целей пошёл на сотни. В течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 203 украинских БПЛА самолётного типа.