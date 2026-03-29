Самолёт возвращающихся из США депутатов Госдумы вылетел в Москву из Марокко

После промежуточной посадки в Касабланке самолёт с российской делегацией, летевший из США, вновь направляется в Москву. Об этом ТАСС сообщил представитель международного аэропорта марокканского города.

«Российский самолёт, следующий из США, вылетел в Москву», — сказал собеседник агентства.

По данным аэропорта, лайнер сделал остановку в Касабланке в рамках обратного маршрута. Ранее тот же борт также совершал промежуточную посадку в Марокко по пути в Соединённые Штаты.

Ранее российская парламентская делегация завершила визит в США, после чего самолёт с депутатами Госдумы вылетел из Вашингтона. Полёт выполнялся на борту Ил-96 специального лётного отряда «Россия».