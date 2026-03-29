Эстонцы в ужасе от полётов украинских дронов и требуют действий от властей

Жители Нарвы и других городов Эстонии делятся видео пролётов дронов и пишут, что боятся громких звуков — некоторые заявляют, что подумывают о переезде. Одна женщина рассказала, что сначала испугалась салюта, а теперь испытывает те же эмоции от пролётов беспилотников. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В соцсетях звучит критика в адрес властей за отсутствие мер против пролётов БПЛА с Украины. По информации из публикации, летящие через Прибалтику дроны якобы пытаются атаковать Ленинградскую область; за сутки в регионе сообщили об уничтожении 36 украинских беспилотников.