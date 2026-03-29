Эстонцы в ужасе от полётов украинских дронов и требуют действий от властей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024
Жители Нарвы и других городов Эстонии делятся видео пролётов дронов и пишут, что боятся громких звуков — некоторые заявляют, что подумывают о переезде. Одна женщина рассказала, что сначала испугалась салюта, а теперь испытывает те же эмоции от пролётов беспилотников. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Эстонцы в панике из‑за пролётов БПЛА с Украины. Видео © Telegram/ SHOT
В соцсетях звучит критика в адрес властей за отсутствие мер против пролётов БПЛА с Украины. По информации из публикации, летящие через Прибалтику дроны якобы пытаются атаковать Ленинградскую область; за сутки в регионе сообщили об уничтожении 36 украинских беспилотников.
Ранее Life.ru сообщал, что Таллин намеренно не стал сбивать беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны, чтобы избежать эскалации конфликта с Россией. Инцидент произошёл 25 марта. Дрон врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере. Аналогичные случаи падения БПЛА в последние дни зафиксированы также в Литве и Латвии.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.