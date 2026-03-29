В церкви Еревана произошёл конфликт с участием Пашиняна, двое задержаны

Конфликт с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна был зафиксирован в церкви Святой Анны в Ереване во время празднования Вербного воскресенья. Согласно сообщениям News Am, молодой человек предпринял попытку приблизиться к политику, но был остановлен его телохранителями.

Видео © Х / alphanewsam

Всё произошло, когда Пашинян выходил из церкви, примерно через 20 минут после начала службы. Действия охраны, которая начала затаскивать молодого человека внутрь, вызвали негативную реакцию среди прихожан. Sputnik Армения добавляет, что имели место словесные перепалки между прихожанами и охранниками, а также попытка физического воздействия на сотрудника службы безопасности. Пашинян, в свою очередь, призвал присутствующих к спокойствию.

Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян позже сообщил журналистам, что двое граждан, задержанных по подозрению в попытке нападения на Пашиняна, проходят по делу о хулиганстве. По словам представителя МВД, задержанные подозреваются в совершении хулиганских действий и препятствовании законной служебной и политической деятельности должностного лица.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Николом Пашиняном. Беседа была организована по инициативе Еревана. Стороны обсудили перспективы развития двусторонних связей. Особый акцент был сделан на торгово-экономическом сотрудничестве.