Постоянно в стрессе: Как вычислить зависимость от игр и почему нужно начать с себя

Клинический психолог Лилия Гладких перечислила ранние симптомы, по которым можно распознать игровую зависимость у близкого человека. В беседе с РИАМО специалист отметила, что в первую очередь меняются сон и аппетит: человек либо перестаёт спать, либо спит слишком много, а также либо ест за двоих, либо резко худеет.

«Он отказывается от привычной активности — спорта, секса, встреч с друзьями. Внешне вроде все нормально, но он постоянно в стрессе: вспыльчив, суетлив, напряжён», — рассказала Гладких.

По словам психолога, лудоман гонится не за деньгами, а за утраченным чувством собственной силы. Ставка даёт секундный подъём самооценки, а проигрыш тут же бьёт по самолюбию, замыкая круг. Гладких также отметила, что близкие зависимого могут невольно подкреплять болезнь своим давлением или гиперконтролем.

«Стоит начать не с него, а с себя: где я давлю, где не даю ему проявиться, где считаю его решения нелепыми?» — советует специалист.

