Пашинян высказался о скандале в церкви

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг информацию о том, что он отдавал распоряжение задержать прихожан, участвовавших в инциденте во время его посещения храма Святой Анны в Вербное воскресенье. Свои слова он сказал журналистам, отвечая на вопросы о произошедшем.

«Полиции для выполнения своих полномочий дополнительных указаний не нужно», — заявил Пашинян.

Напомним, инцидент произошёл, когда охрана премьера открывала ему проход к выходу из церкви. Один из прихожан выразил недовольство, сказав: «Не смей на меня так смотреть!». Затем другой человек попытался дотянуться рукой до плеча Пашиняна, но телохранители отвели его руку, после чего в храме возникла суматоха. После инцидента стало известно о задержании двоих прихожан.