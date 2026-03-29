29 марта, 14:58

Пожар в Жуковском удалось локализовать на площади более 2,2 тысячи квадратов

В Жуковском локализовали крупный пожар площадью более 2,2 тыс. кв. метров. Обложка © Telegram / МЧС Московской области

В подмосковном Жуковском произошёл масштабный пожар в жилом доме, площадь которого превысила 2,2 тысячи квадратных метров. Огонь удалось локализовать. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

В Жуковском локализовали крупный пожар площадью более 2,2 тыс. кв. метров. Видео © Telegram / МЧС Московской области

Возгорание произошло в жилом здании, после чего площадь пожара быстро увеличилась и достигла значительных масштабов. На месте работали пожарно-спасательные подразделения. Специалистам удалось остановить распространение огня и не допустить дальнейшего увеличения площади возгорания.

На юге Москвы полыхает строящийся ЖК премиум-класса

Ранее сообщалось, что пожар произошёл в многоквартирном жилом доме в подмосковном Жуковском на улице Фрунзе. Огонь охватил кровлю дома, после чего была организована эвакуация жильцов.

Милена Скрипальщикова
