Иран ударил по химзаводу в Израиле — мощный пожар попал на видео

Иранская ракета поразила промышленную зону в районе израильского Беэр‑Шевы. Об этом сообщает агентство Tasnim. На месте удара вспыхнул сильный пожар, в район направлены экстренные службы и медики.

Иранская ракета попала в промышленную зону под Беэр-Шевой.

Поражённая промзона (Неот‑Ховав) — ключевой центр химической промышленности страны, где сосредоточены производства химикатов, электростанция и склады. О пострадавших пока не сообщается.

Ранее Life.ru сообщал, что около 20 бойцов ГУР Украины были уничтожены в результате удара Ирана в Дубае. Эти военные, возглавляемые офицером «Тимуром», были частью группы, направленной в ОАЭ для борьбы с иранскими дронами.