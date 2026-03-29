Самолёт с делегацией Госдумы вернулся из США в Москву

Российская делегация парламентариев завершила свою поездку в США и вернулась в Москву. Самолёт, на котором они прибыли, приземлился в аэропорту Внуково, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось, что маршрут из Вашингтона включал две остановки: в Нью-Йорке и Касабланке.

Делегация, состоящая из пяти российских депутатов, посетила Соединенные Штаты по приглашению члена Палаты представителей Конгресса США, республиканки от Флориды, Анны Паулины Луны. В ходе визита, в четверг, группа провела встречи с американскими законодателями, представляющими обе основные партии. В пятницу состоялись закрытые переговоры с представителями американской администрации и академических кругов.

Ранее российская парламентская делегация завершила визит в США, после чего самолёт с депутатами Госдумы вылетел из Вашингтона. Полёт выполнялся на борту Ил-96 специального лётного отряда «Россия».