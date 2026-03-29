Президент IIHF, который «забанил» Россию, покинет пост в октябре
Обложка © ТАСС / DPA / Horst Galuschka
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) француз Люк Тардиф объявил, что не будет баллотироваться на новый срок и покинет пост по окончании полномочий в октябре. В заявлении организации сказано, что Тардиф пришёл к решению из‑за «прочного и стабильного положения федерации» и сохранит контроль над текущими проектами до октября.
«Учитывая прочное и стабильное положение федерации, Тардиф пришёл к выводу, что сейчас подходящий момент покинуть пост президента. IIHF полностью уважает его решение не выдвигаться на новый срок и признаёт долгосрочное влияние его вклада», — указано в заявлении.
Тардиф руководил IIHF с 2021 года. До этого он с 2006 по 2021 год возглавлял Федерацию хоккея Франции и работал в совете IIHF на финансовых постах. При его руководстве сборные России и Белоруссии остаются отстранёнными от турниров под эгидой федерации с февраля 2022 года.
