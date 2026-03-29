Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 21:32

Президент IBU приехал на Украину и заговорил о допуске российских биатлонистов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anrephoto

Международный союз биатлонистов не намерен возвращать российских спортсменов на соревнования под своей эгидой. Об этом заявил президент организации Олле Далин в интервью телеканалу «Общественное». По его словам, позиция IBU остаётся неизменной.

Далин также прокомментировал иск Союза биатлонистов России, поданный в Спортивный арбитражный суд в декабре. Он сообщил, что слушания, вероятно, состоятся через несколько месяцев.

«Мы продолжаем стоять на своей позиции. Поскольку конфликт продолжается, мы не хотим возвращать российских спортсменов к соревнованиям», — сказал он во время посещения чемпионата Украины по биатлону.

С российской лёгкой атлетики сняли все санкции, связанные с допингом

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв увидел в заявлении МОК о том, что спорт должен оставаться объединяющей силой в мире, сигнал к скорому снятию санкций с россиян. По его словам, позиция Международного олимпийского комитета справедлива и даже революционна. Дегтярёв выразил мнение, что «маяк надежды», о котором говорит МОК, наконец засияет и для российских и белорусских спортсменов.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Биатлон
  • ibu
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar