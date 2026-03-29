В Петербурге школьница-дропперша обокрала двух пенсионерок почти на 2 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержана 16-летняя школьница, которая работала как дроппер. Как сообщили в региональном управлении МВД России, в результате её участия в мошеннической схеме две пенсионерки лишились почти двух миллионов рублей.

По данным следствия, в полицию обратились 74-летняя и 94-летняя жительницы города. За два дня, с 24 по 25 марта, они передали мошенникам крупные суммы денег: одна лишилась более 925 тысяч рублей, другая — около 970 тысяч. По обоим фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Как выяснили правоохранители, школьница выполняла роль дропера — забирала деньги у обманутых пенсионерок и передавала их организаторам преступной схемы. Подозреваемую удалось задержать 28 марта в городе Обнинске Калужской области. После этого девушку доставили в Петербург, где с ней продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что около сотни жителей Ростовской области оказались жертвами масштабной финансовой пирамиды, замаскированной под потребительские кооперативы. Люди вложили более 100 миллионов рублей в организации «Сберегательный капитал», «Новые финансы», «Донской кредит» и «Добробуд», которые работали в Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахтах.