Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 17:51

В Петербурге школьница-дропперша обокрала двух пенсионерок почти на 2 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mish.El

В Санкт-Петербурге задержана 16-летняя школьница, которая работала как дроппер. Как сообщили в региональном управлении МВД России, в результате её участия в мошеннической схеме две пенсионерки лишились почти двух миллионов рублей.

По данным следствия, в полицию обратились 74-летняя и 94-летняя жительницы города. За два дня, с 24 по 25 марта, они передали мошенникам крупные суммы денег: одна лишилась более 925 тысяч рублей, другая — около 970 тысяч. По обоим фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Как выяснили правоохранители, школьница выполняла роль дропера — забирала деньги у обманутых пенсионерок и передавала их организаторам преступной схемы. Подозреваемую удалось задержать 28 марта в городе Обнинске Калужской области. После этого девушку доставили в Петербург, где с ней продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.

В Петербурге задержали мошенников, обманувших пенсионеров на 50 миллионов
Ранее сообщалось, что около сотни жителей Ростовской области оказались жертвами масштабной финансовой пирамиды, замаскированной под потребительские кооперативы. Люди вложили более 100 миллионов рублей в организации «Сберегательный капитал», «Новые финансы», «Донской кредит» и «Добробуд», которые работали в Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахтах.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • МВД РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar