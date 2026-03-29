29 марта, 18:48

Иран заявил о гибели 214 детей в результате ударов США и Израиля

Обложка © AP/TASS

Страшная статистика поступает из Ирана: с начала противостояния с США и Израилем жертвами стали не менее 214 детей. Иранское общество Красного Полумесяца опубликовало эти данные в своем Telegram-канале, подчеркнув масштабы трагедии.

Кроме того, организация сообщила, что всего около 21 тысячи гражданских лиц получили ранения. Среди пострадавших — 1 731 несовершеннолетних и 4 163 женщин. В заявлении подчёркивается, что эти цифры отражают только подтверждённые случаи, а реальное число жертв может быть выше.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что в результате авиаударов по стране были разрушены или повреждены более 600 школ. По его словам, жертвами этих атак стали более тысячи учеников и преподавателей, включая как погибших, так и раненых. Аракчи подчеркнул, что удары наносятся по объектам, имеющим критическое значение для жизни мирного населения.

Юлия Сафиулина
